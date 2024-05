Conte, legali al lavoro per i contratti. Si aspetta l'annuncio di De Laurentiis Procede la trattativa su clausole e opzioni, ma resta forte l'ottimismo per il buon esito

Continuano a lavorare i legali di Antonio Conte e quelli del Napoli. Il contratto è stato stilato ma le pagine sono tante e quindi bisogna essere minuziosi per evitare di avere problemi una volta chiuso l’accordo. Naturalmente l’attenzione è sulle clausole, quelle di uscita e altre che dovrebbero scattare eventualmente non si dovessero raggiungere determinati obiettivi. Anche i diritti di immagine sono molto complessi. De Laurentiis potrebbe lasciargli il 50% degli introiti con sponsor partenopei. Fece la stessa cosa anche con Gonzalo Higuaìn per farlo arrivare in azzurro. I tempi ormai sono maturi, si aspetta solo il tweet del patron.