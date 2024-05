Conte ha le idee chiare: non vuole le cessioni di Kvaratskhelia e Di Lorenzo L'allenatore è in attesa di finalizzare la trattativa col Napoli: i tifosi sono in ansia

Giorni di febbrile attesa: ogni mattina i tifosi del Napoli si svegliano con un unico pensiero, Antonio Conte. Si aspettano con un misto tra emozione e paura notizie sul probabile nuovo allenatore del Napoli. E' lui il preferito in assoluto, per tanti un vero e proprio sogno, a dispetto di quella certificata "juventinità" che De Laurentiis tanto osteggia, ma solo a parole. Ma c'è timore che la lunga trattativa, come accaduto in precedenti occasioni, si concluda con un clamoroso e inaspettato nulla di fatto. Non sarebbe la prima beffa per i sostenitori partenopei, con arrivi molto chiacchierati e dati per certi, ma poi clamorosamente sfumati. Si incrociano le dite e si attende con pazienza che la lunga trattativi arrivi presto alla conclusione: c'è chi si sbilancia parlando di annunci nel week end, o la prossima settimana.

E in effetti i primi di giugno dovrebbero essere i giorni per ricominciare con il nuovo allenatore. Ieri il Napoli ha ufficializzato il nuovo direttore sportivo, Giovanni Manna, presentato come responsabile dell'area sportiva, e quindi con un incarico ad ampio raggio. E Conte, intanto, avrebbe già le idee chiare: ancora prima di firmare avrebbe chiesto di non cedere Kvaratskhelia e Di Lorenzo. Passi l'addio di Osimhen, necessario per tenere i conti in ordine, ma il nuovo allenatore vuole ripartire dal talento georgiano - che piace al Paris Saint Germain - e al capitano, in rotta con la società. Uno strappo che Conte sarebbe pronto a ricucire