Conte, ora si aspetta solo l'annuncio: in arrivo forse già nel week end I tifosi fremono, ma prima bisognerà attendere il rientro di De Laurentiis in Italia

I tempi sembrano ormai maturi: continuano ad arrivare riscontri positivi sull'arrivo di Antonio Conte a Napoli, anche se ogni giorno che passa getta i tifosi nella preoccupazione che l'affare possa saltare clamorosamente. Nel fine settimana, o al massimo lunedì o martedì, invece, potrebbe arrivare l'annuncio. I primi giorni di giugno, col mese ormai alle porte, sembrano essere quelli giusti per cominciare a lavorare con il nuovo allenatore. Bisognerà sicuramente attendere il rientro di De Laurentiis dalla spagna, dove sull'isola di Ibiza ha trascorso qualche giorno di riposo con la famiglia.

Nel frattempo la trattativa è stata completata dal ds Manna e dall'amministratore delegato Chiavelli, che hanno definito gli ultimi aspetti del complesso e oneroso contratto triennale. Conte, compresi i bonus e i benefit vari, guadagnerà circa 8 milioni a stagione. Sarà l'allenatore più costoso dell'era De Laurentiis. Toccherà a lui indicare i rinforzi giusti, a partire dall'erede di Osimhen, pronto a partire. Da risolvere i nodi relativi alle situazioni di Di Lorenzo e Kvaratskhelia. Il capitano è in rotta con la società, mentre il georgiano piace al Paris Saint Germain, che potrebbe offrire 100 milioni. Conte, però, non vuole esodi: l'unico big a poter partire dovrebbe essere proprio il nigeriano. Ma l'attesa ora, è tutta per l'annuncio.