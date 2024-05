IL PIZZINO SPOT di Urgo: Se ne parla a Natale Per Conte tra soldi da risparmiare e clausole da far firmare se ne parla (all'incirca) a Natale...

Aurelio De Laurentiis è a Ibiza, ma pare che la cosa più che procurargli piacere (come a tutti) lo angusti non poco. È lì che sta svolgendo le ultime serrate trattative per portare al Napoli Conte, Italiano, Pioli o Klopp, oppure uno a scelta tra Sarri, Benitez o Reja. Del resto dopo aver rivisto Mazzarri sulla panchina del Napoli possiamo aspettarci chiunque a guidare gli azzurri per la prossima stagione. Il più probabile resta senza dubbio il leccese, ma con quali reali possibilità non è dato sapere. Tra soldi da risparmiare e clausole da far firmare se ne parla (all'incirca) a Natale.