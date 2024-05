IL PIZZINO SPOT di Urgo: La scelta tardiva Resta l'indubbia validità della scelta su Conte e la sua lungimiranza, per quanto (ahimè) tardiva...

Che Aurelio De Laurentiis era andato a Ibiza per incontrare Klopp - come riferisce Il Fatto Quotidiano - sono stato il primo a dirlo, anche se solo per assurdo e con intenti sfacciatamente giocosi. Ma sono certo che non sia vero. È molto più probabile che vi ci sia recato, oltre che per qualche amena gozzoviglia, per incontrare agenti o intermediari dell'operazione Conte, per la quale pare sia tutto fatto e già da tempo. Avremo modo di analizzare i pro e i contro della cosa, da quelli caratteriali a quelli tecnici, ma resta l'indubbia validità della scelta e la sua lungimiranza, per quanto (ahimè) tardiva.