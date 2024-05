Osimhen prepara l'addio? I suoi gol più belli in un video su Instagram Ma il post non contiene nessun messaggio: solo immagini

Al momento è tutto fermo: non si parla ancora concretamente dell’addio di Victor Osimhen al Napoli. Eppure la sua partenza è ormai il segreto di Pulcinella. Tutti la danno per scontata, certa al 100%. C’è anche chi pensa che sia stato ceduto già mesi fa. Di certo è vero che il rinnovo sottoscritto a Natale con tanto di foto con De Laurentiis fu strumentale proprio alla cessione. Un maxi ingaggio di 10 milioni, ma soprattutto una clausola da 120 milioni. Impossibile che una simile mossa sia stata fatta senza avere la certezza di una sua partenza, ritenuta ormai “paracadute” dopo i mancati introiti Champions. E infatti Osimhen a Napoli è di fatto un ex da mesi: si può dire quasi dalla scorsa estate, quando De Laurentiis lo trattenne a forza a Napoli. E guai a pensare che il nigeriano possa restare, o che la cessione salti.

Ai tifosi questo discorso sembra quasi infastidire. Da capire cosa accadrà, anche se il mese che arriva dovrebbe essere quello decisivo. Ora Osimhen è infortunato, ha saltato la convocazione con la Nigeria. Anche in questo caso, il “gossip” parla di “infortunio di mercato”, per dirla alla Garcia. Non si può escludere, anche perché non c’è un report chiaro sul problema fisico rimediato in nazionale, ma si tratta ovviamente di voci senza riscontri. Però qualcosa è accaduto ieri: Osimhen, che utilizza i social di rado, ha pubblicato un video di una raccolta dei suoi gol più belli con la maglia del Napoli. Solo il video su Instagram, senza messaggi o emoticons. Un post “freddo”, che lascia pensare a un preambolo di un addio. Domenica nella gara contro il Lecce Victor ha stretto i denti per giocare. Si aspettava un saluto diverso, e invece anche per lui fischi, ma la squadra era sotto contestazione. Chissà che non ci sarà modo, almeno virtualmente, di un saluto più degno.