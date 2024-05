Conte, presentazione in grande stile: forse al teatro San Carlo Si attende l'annuncio. Il giorno giusto potrebbe essere martedì

Per Il Mattino, sarà uno sbarco spettacolare, imponente, destinato soprattutto a impressionare il resto della serie A. Tutto praticamente fatto e da oggi in poi ogni istante può essere quello giusto per l'annuncio. Definita anche la location per la presentazione: sarà al Teatro San Carlo, probabilmente già martedì.