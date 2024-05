Conte al Napoli: non più "se", ma "quando" Definito l'accordo col nuovo allenatore: mancano solo gli annunci, ma servirà un po' di pazienza

Sono questi i giorni di Antonio Conte a Napoli: i dettagli del contratto sono stati messi a posto, e tutti i segnali portano all'ufficialità ormai imminente. Deciderà De Laurentiis quando, col presidente di rientro da qualche giorno di vacanza a Ibiza e pronto a dare il via libera. Questione di giorni, se non di ore: il venerdì è giornata che non piace al presidente, fortemente scaramantico. Ma da domani in poi ogni momento può essere quello giusto, tanto che già si parla della presentazione ufficiale del nuovo allenatore fissata per martedì mattina in una location speciale. Si valuta un evento al teatro San Carlo. Dopo che Garcia fu presentato al museo del Real Bosco di Capodimonte, De Laurentiis vuole alzare l'asticella per l'allenatore che i tifosi sognano, capace di far dimenticare in un colpo la disastrosa stagione appena conclusa.

Del resto l'ex Juventus è una garanzia totale: al di là dell'indubbia bravura e del curriculum di primo livello, Conte assicura polso fermo e gestione da leader dello spogliatoio. E soprattutto, non permetterà ingerenze al presidente, forse il più grande problema della scorsa stagione. Con lui ci sarà Lele Oriali, che occuperà il ruolo di team manager e che porterà un'altra figura di spessore. E al comando dell'area sportiva il giovane ma risoluto Giovanni Manna, che da quasi due mesi lavora per ricostruire il nuovo Napoli. Tutti i tasselli, stavolta, sembrano al posto giusto: De Laurentiis ha imparato la lezione ed è pronto ad affidare la sua squadra a un team di primo livello. Poi toccherà al calciomercato, e all'intenso capitolo dedicato ad acquisti e cessioni.