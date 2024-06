IL PIZZINO SPOT di Urgo: Altri spropositi DeLa ha risposto alle cantonate prese dal giorno dello scudetto con altri imbarazzanti spropositi...

La notizia è quella divulgata nella giornata del 29 maggio 2024 con grande (e ostentato) giubilo da molti organi di informazione: "il Tribunale della FIGC ha comminato una multa di 165mila euro alla SSCNapoli per non aver fatto partecipare i propri tesserati alle interviste a Dazn di Napoli-Torino dell'8 marzo e Barcellona-Napoli del 12 marzo". Considero quella scelta presidenziale l'ultima (in ordine di tempo) delle tante sviste della stagione (finalmente) conclusa del patron azzurro, che ha risposto alle cantonate prese dal giorno della vittoria dello scudetto con altri imbarazzanti spropositi.