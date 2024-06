Il rientro dal ritiro di Castel di Sangro sarà anticipato A causa della Coppa Italia gli azzurri rientreranno dall'Abruzzo prima del 10 agosto

Il Napoli sapeva che sarebbero state soggette a cambiamento, ma per la decisione aspettava il nuovo allenatore. Per questo motivo ha comunque ufficializzato le date del ritiro di Castel di Sangro. 26 luglio-10 agosto. Forse c’era la speranza che il nuovo allenatore potesse confermarle, ma c’è la Coppa Italia, che vedrà il Napoli impegnato tra il 10 e il 14 agosto per i 32esimi in gara unica. E come prevedibile Conte ha già fatto sapere che bisognerà rientrare prima da Castel di Sangro. Non si può preparare la partita in ritiro, preferisce farlo in sede. Equindi il secondo ritiro finirà con qualche giorno di anticipo: dipenderà dalla data della partita di Coppa Italia.

Come minimo Conte avrà bisogno di quattro-cinque giorni a Castel Volturno per preparare la prima partita ufficiale, che sarà già un importante test. Il Napoli dovrebbe sfidare una formazione di Serie B, e ovviamente uscire subito sarebbe una forte delusione. Niente passi falsi sin da subito, quindi. Visto che c'è la Coppa Italia, a Castel di Sangro dovrebbero essere tre le amichevoli, sicuramente non più quattro. E in Abruzzo incrociano le dita, sperando che la partita ufficiale si giochi il più tardi possibile, in modo da preservare le date ufficiali. Le prenotazioni ne stanno risentendo, perché i tifosi aspettano le date reali. Nessuna modifica, invece, al ritiro di Dimaro: le amichevoli saranno due come da programma.