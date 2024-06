Di Lorenzo nello spot del ritiro a Dimaro, ma il futuro è in bilico Il capitano è presente nel video per pubblicizzare il ritiro di luglio in Trentino

C’è anche Giovanni Di Lorenzo nel video-spot del Trentino per presentare il ritiro a Dimaro Folgarida. Il capitano è protagonista assieme a Kvara, Mario Rui e Meret. Potrebbe essere un indizio del futuro ma al momento la permanenza del terzino non è per niente certa. Il futuro resta in bilico. Al momento non ci sono le condizioni affinché resti ancora con la fascia. La rottura sembra insanabile secondo il suo procuratore ma il club ha fatto sapere che il calciatore non si muoveperché non è in vendita. Sarebbe stato Conte a chiedere la conferma del difensore toscano. Sicuramente illeccese, appena diventerà ufficialmente l’allenatore del Napoli, proverà a mettere le cose a posto. Di Lorenzo proprio non ne vuole sapere di rimanere. Secondo le voci di mercato avrebbe già un accordo con Giuntoli per trasferirsi alla Juventus. Ma piacere pure alla Roma. Ma se De Laurentiis decidesse di venderlo lo farebbe solo ad una squadra estera. Fatto sta che al momento Di Lorenzo compare nello spot del ritiro in Trentino. Poi si vedrà.