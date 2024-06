Napoli: via all'era Conte, modulo e soluzioni nella rosa azzurra Prende forma il percorso sul mercato con le scelte del tecnico salentino

Antonio Conte e il Napoli: quanto voluto per mesi da Aurelio De Laurentiis e immaginato per settimane dalla tifoseria è diventato ufficiale nelle scorse ore. Il tecnico salentino si è legato al club partenopeo con un contratto fino al 30 giugno 2027 e senza clausole d'uscita. Via a una nuova era per il Napoli e si accelera anche sul mercato con i dirigenti, su tutti Giovanni Manna, al lavoro per gli equilibri da centrare all'interno della rosa che avrà il compito di cancellare subito il decimo posto conseguito dopo lo Scudetto vinto nel 2023.

Osimhen sempre in uscita, rumors Politano-Roma

Spuntano i primi nomi sulla base di un modulo, il 3-4-3, che dovrebbe essere il piano di lavoro su cui sarà strutturato il primo Napoli di Conte. Dal 4-2-4 di Bari passando per il 3-5-2 della Juventus, della Nazionale, del Chelsea e dell'Inter fino alla variazione offensiva già presentata nell'ultima avventura con il Tottenham: dovrebbe essere la soluzione in partenza con il trio offensivo e difensivo nel sistema tattico. Victor Osimhen resta in uscita anche se per il momento non c'è alcuna pista di mercato utile a garantire al club la soglia della clausola rescissoria indicata dal rinnovo contrattuale. Su Khvicha Kvaratkshelia resta lo stop alla proiezione PSG. Conte vuole ripartire con il georgiano, mentre per Matteo Politano ci sono i rumors di un possibile ritorno alla Roma (il capitolino è cresciuto nel club giallorosso, ma non ha mai giocato in prima squadra).

Pista Vanderson dal Monaco

Nel frattempo nei radar azzurri c'è Vanderson de Oliveira Campos. Brasiliano classe 2001, esterno destro a tutta fascia, è reduce da un buonissimo biennio in maglia Monaco e ha fatto il suo esordio nella nazionale verdeoro. Per l'ex Gremio la società monegasca chiede almeno 30 milioni di euro, ma è solo l'inizio di un'estate lunga e che vedrà il Napoli determinare il restyling nella rosa.