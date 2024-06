Il 26 giugno la presentazione di Conte a Palazzo Reale Dovrebbe essere stato scelto il giorno della presentazione ufficiale del nuovo allenatore del Napoli

È tutto fatto. Manca solo l’ufficialità. Antonio Conte sarà presentato a Palazzo Reale. L’appuntamento è per il prossimo 26 giugno. Aurelio De Laurentiis ha voluto riservare al nuovo allenatore lo storico edificio che affaccia su piazza Plebiscito. È andato oltre il presidente. Se per Garcia aveva scelto il Real Bosco di Capodimonte, per il tecnico leccese ha pensato opportuno di ospitare i giornalisti nella residenza che fu dei vicerè spagnoli, della dinastia borbonica, dei francesi e dei Savoia. Saràl’occasione per entrare nella storia di un palazzo dove oggi c’è un museo e anche la biblioteca nazionale.Simpaticamente il nostro giornale aveva consigliato ad Adl proprio Palazzo Reale lo scorso 28 maggio quando ancora non c’era alcuna sicurezza che arrivasse Conte in riva al Golfo. Inizialmente l’idea era quella di presentare Conte al Teatro San Carlo ma la richiesta economica è stata troppo esosa. E allora si è deciso di spostarsi di qualche metro. Dove l’esborso non è stato esagerato. E alla fine è stato trovato l’accordo ed è stata decisa anche la data del 26 giugno. Sicuramente di pomeriggio.