Primo giorno a Napoli per Antonio Conte Blitz del nuovo allenatore: sopralluogo a Castel Volturno con Oriali e Manna

Primo giorno a Napoli per il nuovo allenatore Antonio Conte: il tecnico dei partenopei è arrivato questa mattina a Capodichino con il team manager Lele Oriali. Assieme al direttore sportivo Giovanni Manna si sono recati a Castel Volturno per un primo sopralluogo. Conte e Oriali hanno visitato il Konami Center e pianificato il raduno che dovrebbe svolgersi tra l'8 e il 9 luglio. I giocatori arriveranno a scaglioni, mentre il 10 ci sarà la prima seduta di allenamento e il giorno dopo la partenza per il ritiro di Dimaro in Trentino. Nei prossimi giorni a Castel Volturno arriveranno anche gli altri collaboratori. E' la prima volta che Conte sbarca a Napoli da allenatore azzurro: la firma del contratto e le sue prime parole, infatti, sono arrivate a Roma la scorsa settimana.

Un blitz di poche ore, poi il tecnico proseguirà le vacanze ma senza lasciare l'Italia: proseguirà, infatti, i colloqui per i nuovi acquisti. Ha già parlato con Lukaku e Buongiorno, e dovrebbe incontrare anche l'agente di Di Lorenzo per provare a ricucire lo strappo, con il capitano che insiste per lasciare il Napoli. Conte, intanto, confida nella conferma di Kvaratskhelia, che dopo le sue parole dal ritiro della nazionale sembra più probabile: "A Napoli sento grande affetto - ha detto il georgiano - farò di tutto per rendere i tifosi felici". Sembra spianata la strada per il rinnovo del contratto: Kvara dovrebbe rimanere almeno un altro anno, firmando un accordo da 4.5 milioni a stagione con probabile clausola rescissoria da almeno 100 milioni di euro.