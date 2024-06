IL PIZZINO SPOT di Urgo: C'era una volta Lo scudetto ha causato una vera diaspora tra allenatore, direttore sportivo, calciatori e staff...

C'era una volta una squadra di calcio che vinse un giorno uno scudetto agognato 33 lunghi anni. La tifoseria di quella squadra - escludendo qualche pecora nera comune a tutte le altre - era unica nel mondo, come unica era la sua città. Eppure, nonostante tanta irripetibile straordinarietà, il risultato ottenuto aveva causato una vera diaspora tra allenatore, direttore sportivo, calciatori e staff. Era come se una vittoria tanto prodigiosa quanto inaspettata avesse spinto tutti a provare nuove sfide e nuove emozioni. Per paura di non replicarsi si era preferito confrontarsi con mete più miserabili.