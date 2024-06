Natan in prestito al Verona, Folorunsho pronto al rinnovo Il difensore brasiliano potrebbe partire, ma anche Ostigard è sul mercato

Indietro si cambia. E anche a centrocampo. Giovanni Manna non sta lavorando solo per gli acquisti. Il giovane ds azzurro sta provando anche a cedere qualche calciatore e a rinnovare qualche altro. Natan (nella foto), il difensore brasiliano arrivato lo scorso agosto, dovrebbe vestire la maglia del Verona nella prossima stagione. Il club gialloblu dovrebbe accogliere il centrale sudamericano per dargli spazio. Ci sono degli ottimi rapporti tra i due club e quindi non ci dovrebbero essere troppi problemi per un prestito. A proposito di Hellas, c’è da chiarire la posizione di Folorunsho. Il centrocampista, impegnato agli Europei con l’Italia di Spalletti, dovrebbe restare agli ordini di Antonio Conte. Dopo aver fatto una grande stagione in Veneto c’è la volontà di trattenerlo e anche di rinnovargli il contratto. Magari con un adeguamento dello stipendio e un prolungamento. Il suo procuratore Mario Giuffredi ne ha parlato con il Napoli e al termine degli Europei ci dovrebbe essere un incontro per trovare eventualmente un accordo. Di sicuro, però, il romano resterà in azzurro.