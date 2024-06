Natan può essere la chiave per arrivare a Buongiorno Il Napoli cerca in tutti i modi di assicurarsi il centrale del Toro e offre anche il brasiliano

Dopo Rafa Marin ora si punta ad Alessandro Buongiorno (nella foto). Antonio Conte vuole completare il reparto difensivo il prima possibile. Lo spagnolo è ormai un giocatore del Napoli. Ma da solo non basta per aggiustare la retroguardia. Il tecnico salentino vorrebbe affidarsi anche al centrale del Torino. Con il quale ha già parlato. E ha avuto anche l’ok al trasferimento. Naturalmente bisogna convincere Urbano Cairo a cederlo senza chiedere la luna. La base di partenza è addirittura di 55 milioni di euro. Soldi che De Laurentiis non sborserà mai.

Manna vorrebbe chiudere l’affare mettendo sul piatto 31 milioni di euro più il cartellino di Natan. Il brasiliano classe 2001 può diventare fortissimo. Anche in virtù della giovane età. Al momento il patron granata non si scompone. Ma potrebbe accettare con il passare dei giorni. Magari anche su precisa richiesta del calciatore. Che vorrebbe andare a giocarsi magari la conquista della Champions con la maglia azzurra. O addiritturalo scudetto. Sì perché Conte nel primo anno riesce sempre ad avere il massimo. Soprattutto quando non ha le distrazioni delle competizioni internazionali durante la settimana