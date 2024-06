Conte torna a Napoli: tutto pronto per la presentazione ufficiale Oggi riunione di mercato col direttore sportivo Manna

Antonio Conte è atteso oggi a Napoli, dove mercoledì sarà presentato a Palazzo Reale a piazza Plebiscito. Un vero e proprio evento organizzato dal presidente De Laurentiis. Oltre 100 i giornalisti accreditati, di cui molti provenienti dall'estero. L'allenatore azzurro è attualmente in Puglia, dove ha trascorso questi giorni proseguendo le sue vacanze sulle spiagge del Salento. Già domani, invece, incontrerà il ds azzurro Manna per una nuova riunione di mercato, mentre mercoledì incontrerà il presidente De Laurentiis, che ovviamente lo presenterà alla stampa. Per il nuovo tecnico ci sono diverse questioni da discutere: la prima riguarda l'acquisto del difensore Rafa Marin, che va soltanto ufficializzato dopo le visite mediche.

E poi da capire a che punto è l'affare Buongiorno, che resta il primo obiettivo di questo mercato. Altri sviluppi saranno più chiari dopo che si deciderà cosa fare con Di Lorenzo. Il capitano insiste con il chiedere la cessione, ma Conte non è d'accordo. Una sua conferma, però, avrà senso solo se il giocatore sarà pienamente convinto di restare, ipotesi che oggi sembra molto lontana. L'allenatore farà il punto su un'altra conferma che ha chiesto con forza, ossia quella di Kvaratskhelia, mentre c'è da capire quando e se partirà Osimhen. Conte ha dato il via libera al suo addio, ma al di là delle tante voci ad oggi non si parla di offerte concrete per l'attaccante nigeriano.