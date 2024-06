Il Napoli saluta Zielinski: sarà sostituito da Folorunsho Il cambio modulo di Conte non rende necessario un vero erede del polacco, ma torna l'ex Primavera

Otto anni non sono facili da dimenticare, e per questo il Napoli ha riservato un saluto speciale per Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco lascia gli azzurri a parametro zero: sui social del club partenopeo un video celebrativo con i suoi gol e i momenti più emozionanti della sua carriera. Il giusto tributo per il centrocampista, che sul campo non salutò i suoi tifosi. Nello scorso finale di campionato era infortunato, ma soprattutto al Maradona montava ala contestazione per la disastrosa stagione. Adesso, con il clima decisamente più sereno, sono arrivati anche i saluti ufficiali. Da domani Zielinski sarà un giocatore dell'Inter, col quale si è accordato già dallo scorso inverno.

Il Napoli dovrebbe sostituirlo con un acquisto fatto in casa: si tratta di Michael Folorunsho, ex prodotto del vivaio azzurro e di ritorno dal prestito al Verona. Ovviamente non ha le stesse caratteristiche di Zielinski, ma il cambio modulo di Conte favorirà il suo inserimento. Molto probabilmente il nuovo allenatore adotterà il 3-4-3, che di fatto toglierà un centrocampista dalla linea mediana: Lobotka e Anguissa la nuova coppia di titolari, con Folorunsho valida alternativa. Con la sua fisicità e la capacità di inserirsi potrebbe essere ideale per Conte e diventare una lieta sorpresa per il nuovo corso del Napoli.