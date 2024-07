Parte ufficialmente la nuova stagione: Conte aspetta Buongiorno e Spinazzola Ma il primo acquisto dovrebbe essere il difensore Rafa Marin

Comincia oggi ufficialmente l'era Conte: 1 luglio è la data di inizio della nuova stagione. Manca poco più di una settimana al raduno di Castel Volturno, qualche giorno prima della partenza per il ritiro di Dimaro, prevista giovedì 11 luglio. Il nuovo allenatore non avrà i nazionali reduci dagli Europei e tutti eliminati agli ottavi: i quattro italiani, Meret, Di Lorenzo, Raspadori e Folorunsho. Fuori anche Kvaratskhelia con la Georgia e Lobotka con la Slovacchia. Da oggi sono in vacanza e saranno disponibili a partire dal 21 luglio, proprio quando terminerà il ritiro in Trentino. Avranno tempo per rientrare e partecipare alla seconda fase della preparazione estiva, quella che si svolgerà a Castel di Sangro, in Abruzzo.

Conte, però, avrà gli africani Anguissa e molto probabilmente Osimhen, che comincerà ad allenarsi in attesa del tanto annunciato trasferimento in Premier League o in Arabia. Non ci sarà, invece, l'uruguaiano Olivera, impegnato in Coppa America. A Dimaro dovrebbe esserci il nuovo acquisto Rafa Marin: il difensore in settimana svolgerà le visite mediche e dovrebbe essere subito a disposizione. Il ds Manna spinge anche per l'altro rinforzo in difesa: il torinista Alessandro Buongiorno. Si prova a chiudere per lui e anche per Spinazzola, che da oggi è svincolato e può arrivare a parametro zero. L'ex romanista può aggregarsi subito, mentre per un eventuale arrivo di Buongiorno bisognerà aspettare Castel di Sangro, visto che anche lui è reduce dalla sfortunata esperienza agli Europei.