IL PIZZINO SPOT di Urgo: Uguale per tutti Il singolare messaggio del Napoli per i calciatori a cui è scaduto il contratto al 30 giugno

Domenica 30 giugno - nell'ultimo giorno utile - la SSC Napoli ha diramato un comunicato in cui ringraziava cinque calciatori che avevano terminato il loro rapporto di lavoro (niente di più e niente di meno) con la società partenopea e formulava "i migliori auguri per il loro futuro personale e professionale". I nomi degli interessati erano: Diego Demme, Leander Dendoncker, Pierluigi Gollini, Hubert Idasiak, Hamed Traorè e Piotr Zielinski. Per tutti valeva la formula "per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il loro periodo trascorso a Napoli". Ma non era la legge quella uguale per tutti?