Il Napoli presenta la nuova campagna abbonamenti Il comunicato del Napoli con tutte le novità: si parte mercoledì alle 12

Il Napoli annuncia l'apertura della campagna abbonamenti per la stagione 2024/25. Ecco tutte le informazioni necessarie per assicurarti il tuo posto allo Stadio Maradona e vivere insieme a noi una stagione ricca di emozioni.

La campagna abbonamenti partirà Mercoledì 10 Luglio alle ore 12:00 e sarà suddivisa in diverse fasi di vendita per garantire a tutti i tifosi l'opportunità di acquistare il proprio abbonamento. I primi giorni di vendita saranno riservati ai nostri Abbonati 23/24 che potranno accedere alla tariffa “Ridotto Abbonato 23/24” per esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto e usufruire di uno sconto sul prezzo intero dell’abbonamento. Da Lunedì 29 Luglio inizierà invece la vendita libera aperta a tutti.

Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento sia online che presso i punti vendita fisici della rete TicketOne.

Abbonarsi conviene! Sottoscrivendo un nuovo abbonamento a tariffa intera sarà possibile seguire il Napoli per tutta la stagione a partire da 14€ a partita.

L'abbonamento per la stagione 2024/25 (20 Gare) includerà l'accesso a tutte le 19 gare casalinghe di Serie A più l’accesso alla partita dei 32esimi di finale di Coppa Italia.

Novità della Stagione

Tra le novità della nuova stagione sportiva ci sarà l’introduzione di due nuovi settori:

Distinti Superiori Premium (da D14 a D17 e da D25 a D29)

Tribuna Posillipo Premium (da TP2 a TP5 e da TP8 a TP10)

Scontistiche

Per i nostri tifosi più giovani, sia abbonati 23/24 che nuovi abbonati, saranno previste tariffe agevolate:

Under-30: Sconto del 25% rispetto alla tariffa intera nei settori Distinti Inferiori, Curve Inferiori e Tribuna Nisida

Under-14: Sconto del 50% rispetto alla tariffa intera in tutti i settori dello Stadio

Durante il corso della stagione gli abbonati della stagione 24/25 potranno usufruire di alcuni benefit, tra i quali:

Cambio Utilizzatore per tutte le gare. Il cambio utilizzatore dovrà avvenire entro 24 ore dall’inizio dell’evento. L’utilizzatore designato dovrà essere titolare di fidelity card e possedere i requisiti per accedere alla tariffa di acquisto dell’abbonamento ceduto.

Prelazione e sconto del 10% sull’acquisto di 1 biglietto per il proprio posto per le gare di Coppa Italia, disputate al Maradona, successive ai 32esimi di finale.

Possibilità per gli abbonati di accedere ad una fase di prevendita per l’acquisto di 1 biglietto extra, nei settori e posti disponibili (fino ad esaurimento posti), per le partite casalinghe di Serie A vs Inter, Juventus, Lazio, Milan, Roma. L’utilizzatore del biglietto extra, acquistato in una fase di prelazione dedicata, dovrà in ogni caso essere in possesso della Fidelity Card.

Fasi di Vendita

La Campagna Abbonamenti sarà struttura in 3 fasi di vendita. Nelle prime 2 fasi i nostri Abbonati della stagione 23/24 potranno confermare o cambiare il proprio posto. Le agevolazioni per gli abbonati della stagione 23/24 termineranno alle ore 23:59 del 25 Luglio 2024. In fase di Vendita Libera (Fase 3) non sarà più possibile confermare il proprio posto né accedere alle tariffe scontate “Ridotto Abbonato 23/24”.

Di seguito il dettaglio delle fasi di vendita:

FASE INIZIO FINE

FASE 1 – Prelazione Abbonati 23/24 – Conferma Posto 10/07 h 12:00 22/07 h 23:59

FASE 2 – Prelazione Abbonati 23/24 – Cambio Posto/Settore 23/07 h 12:00 25/07 h 23:59

FASE 3 – Vendita Libera 29/07 h 12:00 09/08 h 23:59

La campagna abbonamenti terminerà il 09/08/2024 alle ore 23:59 o al raggiungimento dotazione massima messa a disposizione dal Club, pari a 25.000 abbonamenti.

Prezzi

Di seguito le tabelle con i prezzi per l’abbonamento 2024/25:

PRELAZIONE ABBONATI 23/24

INTERO UNDER-30 UNDER-14

CURVE INFERIORI € 240 € 180 € 120

CURVE SUPERIORI € 400 € 195

DISTINTI INFERIORI € 520 € 390 € 260

DISTINTI SUPERIORI € 690 € 345

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM € 780 € 390

TRIBUNA NISIDA € 890 € 670 € 445

TRIBUNA POSILLIPO € 1.340 € 670

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM € 1.520 € 760

VENDITA LIBERA

INTERO UNDER-30 UNDER-14

CURVE INFERIORI € 280 € 210 € 140

CURVE SUPERIORI € 480 € 240

DISTINTI INFERIORI € 630 € 480 € 315

DISTINTI SUPERIORI € 850 € 425

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM € 980 € 490

TRIBUNA NISIDA € 1.050 € 790 € 525

TRIBUNA POSILLIPO € 1.550 € 775

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM € 1.780 € 890

FIDELITY CARD

Per sottoscrivere l’abbonamento sarà necessario possedere la Fidelity Card della SSC Napoli (Fan Stadium Card). Si consiglia a tutti i tifosi in possesso di una Fidelity Card scaduta o in scadenza di rinnovarla fin da subito collegandosi al seguente link: https://sscnapoli.ticketone.it/event/en/45485/90600215/fidelity-ssc-napoli

Invitiamo tutti i nostri Tifosi a dotarsi di Fidelity Card anche in vista della vendita dei biglietti per le singole gare.

Vi aspettiamo numerosi al Maradona, per un’altra stagione da vivere fianco a fianco.

Per maggiori dettagli e per acquistare il tuo abbonamento, visita il nostro sito web ufficiale o recati presso i punti vendita autorizzati.

Ripartiamo Con Te!