Osimhen in ritiro aspettando la cessione Sarà a disposizione si allenerà regolarmente, ma i piani non cambiano: il Napoli aspetta l'addio

Nel Napoli di Antonio Conte che a partire da domani muoverà i primi passi nella nuova stagione non mancheranno due volti nuovi e uno inaspettato: quest’ultimo riguarda quello di Victor Osimhen, ormai dato per sicuro partente. Ma in attesa di una proposta per la clausola rescissoria, il nigeriano si allenerà regolarmente, anche se per ora non è il caso di immaginare una clamorosa conferma, visto che ogni giorno è buono per l’addio dell’attaccante. Tecnicamente si può parlare di “separato in casa”, ma le posizioni sono molto chiare e di conseguenza serene. Antonio Conte stesso ha spiegato molto bene la situazione. «C’è un accordo già in essere che mi è stato spiegato quando sono arrivato. Lo accetto senza problemi». L’accordo, ovviamente, riguarda la cessione del nigeriano. Le posizioni non sono cambiate: il Napoli vuole cederlo (soprattutto per una questione economica,non certo tecnica) e il giocatorevuole andare via.

Per questo nonvale la pena fantasticare sul Napoli di Conte con Osimhen in attacco. Il mercato si è appenaaperto, e anche se non si andràcosì oltre, c’è tempo fino al 30agosto. Tuttavia, se si toccasse il prossimo mese per avere novità non sarebbe così sorprendente. La clausola di Victor Osimhen non vale per l’Italia e ammonta a 120 milioni (130 per i club arabi). Il Napoli non accetta sconti e aspetta l’intero importo. Per ora non sono state portate offerte. L’attaccante è stato convocato per il ritiro di Dimaro e si allenerà regolarmente. Questo non cambia i piani per la sua cessione. Il nigeriano, in maniera assolutamente legittima, aspetta di ricevere tutte le offerte possibili e poi scegliere la migliore. Ovviamente la clausola sarà sottoscritta da lui stesso, e il Napoli non può far altro che aspettare. Ma se serviranno sconti sulla clausola allora cambierà tutto e bisognerà trattare. Per ora il Napoli, però, non pensa a sconti.