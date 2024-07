Ufficiale Spinazzola: è il primo rinforzo per il Napoli Arriva il post di De Laurentiis su "X": l'esterno ex Roma ha firmato un biennale

Leonardo Spinazzola è un nuovo giocatore del Napoli ed anche il primo arrivo in questo calciomercato estivo. "Benvenuto Leonardo", ha twittato Aurelio De Laurentiis dopo la firma sul contratto con il Napoli. Lunedì si sono svolte le visite mediche a Villa Stuart, chiaramente superate perfettamente, per poi siglare l'accordo. Ieri è stato a disposizione di Antonio Conte per il raduno di Castel Volturno che precederà la partenza per Dimaro di domani.

L'esterno classe 1993 era svincolato dopo l'addio alla Roma. Nell'ultima stagione ha disputato 36 presenze complessive con i giallorossi (24 in campionato, 2 in Coppa Italia e 10 in Europa League). Due stagioni fa invece furono 40 le gare totali giocate con la maglia della Roma. Ora inizierà la preparazione con Antonio Conte che lo voleva fortemente già nella sua esperienza all'Inter, ma saltò all'ultimo uno scambio con Politano.