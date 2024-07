Festa sotto la pioggia per la presentazione del Napoli a Dimaro Tutti gli azzurri sul palco: il più acclamato è Antonio Conte

Il popolo del Napoli è stato più forte dell’acqua caduta copiosamente su Dimaro Folgarida. Ma, come si dice, “presentazione bagnata, presentazione fortunata” e, allora, ecco che la Val di Sole ha ballato fortissimo sulle note di canzoni iconiche per il popolo napoletano, con la voce di “Decibel” Bellini a stimolare (ma non ce n’era bisogno) i tantissimi tifosi presenti.

Piazza Madonna della Pace è apparsa gremita in ogni ordine di posti per il vernissage ufficiale di Antonio Conte e della sua squadra.

Oltre 4000 i tifosi presenti.



Il primo a salire sul palco è stato proprio l’allenatore azzurro che, al coro “noi vogliamo 11 leoni”, ha risposto: “Saremo 11 leoni”.

Il pubblico lo ha invitato poi a “saltare “, Conte, ormai leader indiscusso, è stato chiarissimo: “Lo dico una volta e non lo dirò più. Mettiamo in chiaro che io ho grande rispetto per le squadre in cui ho giocato e che ho allenato”.

Applausi a scena aperta per lui, segno tangibile che tra l’allenatore salentino e il popolo napoletano è già amore folle.

Poi, ad uno a uno, sono saliti sul palco tutti i componenti dello staff tecnico (tantissimi applausi per Lele Oriali), dal portieri, ai difensori, dai centrocampisti agli attaccanti. Compreso Victor Osimhen , applaudito dai tantissimi supporters presenti in piazza nonostante le voci di mercato lo diano in partenza.