Il Napoli smentisce le notizie su Hermoso: "La difesa è stata completata" Il rinforzo tanto atteso dai tifosi non arriverà: la nota ufficiale del club

Mario Hermoso non arriverà al Napoli. Lo ha annunciato il club con un post sui social attraverso una smentita in merito ai rumors sul difensore svincolato dopo la fine del contratto con l'Atletico Madrid: "Tuttosport continua a parlare di Hermoso al Napoli. La linea della difesa è stata completata con gli arrivi di Marin e Buongiorno. Il pur bravo Hermoso non fa parte degli obiettivi del Napoli".