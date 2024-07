Il Napoli riparte da Castel di Sangro: da oggi gli azzurri in Abruzzo Inizia il secondo ritiro estivo dopo quello in Trentino. Conte ritrova quasi tutti i nazionali

Finiti i tre giorni di riposo dopo il ritiro in Trentino, per il Napoli è tempo di ripartire: gli azzurri oggi cominceranno il secondo ritiro estivo, questa volta a Castel di Sangro. La squadra è in arrivo in Abruzzo, dove si allenerà fino all'8 o il 9 agosto, con data ancora da definire. Allenamenti quotidiani e tre amichevoli in programma: la prima domenica alle 20 contro i campioni d'Albania dell'Egnatia. La seconda il il 31 luglio contro il Brest (ore 20) e il 3 agosto contro il Girona (ore 18.30). Il 10 agosto, invece, il primo impegno ufficiale della stagione, contro il Modena per i 32esimi di Coppa Italia in gara unica.

Gli azzurri alloggeranno a Rivisondoli, in un hotel blindato e lontano dall'affetto dei tifosi, che a Castel di Sangro saranno numerosi. Così come in Trentino, anche in Abruzzo previsti incontri con i tifosi e conferenze stampa, mentre ci sarà una stretta sugli allenamenti: la maggior parte saranno chiusi, vista l'imminenza degli impegni ufficiali. Conte ritrova finalmente quasi tutta la rosa a disposizione: all'appello manca solo Olivera, che rientrerà verso la fine del ritiro. Presente anche Victor Osimhen, sempre in attesa della cessione: a rilento la trattativa col Paris Saint Germain, mentre il suo erede designato, Romelu Lukaku, aspetta solo la chiamata del club azzurro.