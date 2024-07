IL PIZZINO SPOT di Urgo: Due galli a cantare Tra Conte e De Laurentiis si prevedono beccate in quantità (e qualche canto prima del tempo)...

La prima cosa che è stata detta quando è stato annunciato l'ingaggio di Antonio Conte da parte della SSC Napoli e che "non stanno bene due galli in un pollaio". Il proverbio è tratto da "L'avaro" di Carlo Goldoni, e indica come "avere due persone al comando di uno stesso progetto potrebbe essere deleterio, in quanto le due visioni di potere e i due caratteri forti potrebbero scontrarsi".

L'altro gallo è, ovviamente, Aurelio De Laurentiis, e tutti prevedono che non si farà mettere sotto tanto facilmente da quello più giovane e determinato. Insomma si prevedono beccate in quantità (e qualche canto prima del tempo).