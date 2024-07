Il Napoli torna in campo: alle 20 l'amichevole contro l'Egnatia Al "Patini" il terzo test di questo preseason. Osimhen ancora fuori: è in dubbio Cajuste

Il Napoli si prepara alla prima amichevole del ritiro di Castel di Sangro, la terza stagionale: alle 20 gli azzurri, che ieri hanno presentato la seconda maglia, di colore bianco, sfideranno i campioni d'Albania dell'Egnatia. Test che alza leggermente la difficoltà dopo le sfide in Trentino contro i dilettanti dell'Aunane e il Mantova, neo promossa in Serie B. Conte dovrebbe confermare il 3-4-2-1, ma non si esclude un esperimento - forse a gara in corso - con il 3-5-2. Ora l'allenatore ha praticamente tutta la rosa a disposizione, tranne il solo Olivera, e può sperimentare più liberamente. Il primo impegno ufficiale, quello contro il Modena il 10 agosto per la Coppa Italia, non è così lontano.

Prima del fischio d'inizio, al "Patini" di Castel di Sangro ci sarà un minuto di raccoglimento per le vittime di Scampia. Dovrebbe rimanere ancora fuori Victor Osimhen, sempre in trattativa col Paris Saint Germain e quindi da tenere preservato. Anche Cajuste è in dubbio, visto che nell'allenamento del mattino è rimasto in disparte. Intanto, ieri Antonio Conte ha incontrato i tifosi in piazza: come fatto a Dimaro, ha presentato il suo staff, svelando qualche retroscena sui suoi metodi di lavoro e ribadendo il grande affetto che sta ricevendo in queste prime settimane da allenatore del Napoli. "Ho ricevuto tantissimo senza aver dato nulla - ha ripetuto il tecnico pugliese", anche se il momento delle partite ufficiali è ormai sempre più vicino.