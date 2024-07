IL PIZZINO SPOT di Urgo: Le cifre sbagliate Perché Di Lorenzo ha poi cambiato idea...

Per Criscitiello erano 600.000 gli euro che avevano convinto Giovanni Di Lorenzo a recedere dal suo proposito di andare via da Napoli, per Lo Monaco addirittura 800.000. Giuffredi si è molto risentito con entrambi, tanto da far paventare nientemeno che la denuncia per diffamazione. Che non verrà. Il procuratore del terzino, infatti, ha risposto piccato al secondo - al primo lo aveva già fatto in una conferenza stampa durata qualche giorno - con frasi che lasciano però pensare. "Dice cose che non sa" - sono state le sue testuali parole. Vuoi vedere che a essere sbagliate sono solo le cifre?