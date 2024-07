Napoli, test da Champions contro il Brest Alle 20 al “Patini” (diretta One Football a pagamento) la quarta amichevole stagionale

Ritmi intensi in questi ritiri del Napoli: e si continua a fare sul serio. Dopo l’amichevole di domenica, la terza stagionale, è tempo di tornare in campo. E questa volta, dopo le non troppo temibili Aunane (formazione di dilettanti) Mantova e Egnatia, si inizia a fare sul serio. Al “Patini” di Castel di Sangro arriva una formazione di livello, che si preparerà a giocare la Champions League: i francesi del Brest. La formazione di Ligue 1 ha chiuso lo scorso campionato con un ottimo e sorprendente terzo posto, e quindi si prepara a essere un’avversaria insidiosa per il Napoli di Conte. Per quanto riguarda gli azzurri ci saranno conferme sul modulo tattico, perché Conte si sta affidando al 3-4-2-1 e continuerà a farlo in amichevole. Ancora da definire alcune situazioni per l’undici titolare, ma una delle certezze è l’assenza di Osimhen, così come quella di Gaetano.

Entrambi in uscita. Tra i pali Meret dal primo minuto e staffetta prevista con Caprile. Difesa che potrebbe trovare Buongiorno dal primo minuto, lì in mezzo, con Rrahmani spostato sulla destra e Natan che vuole una riconferma a sinistra, dopo la buona prestazione contro l’Egnatia. Di Lorenzo e Spinazzola sulle fasce, Lobotka e Anguissa in mediana. Attacco che potrebbe vedere l’assenza di Kvara, alle prese con un problemino al polpaccio, e Raspadori che potrebbe sostituirlo, mentre Politano vuole la riconferma. Scalpita Simeone per prendere il posto di Cheddira dall’inizio. Allo stadio “Patini” prevista un’ottima cornice di pubblico, anche se l’impegno infrasettimanale non ha ancora portato al sold out. Almeno 3500 i tifosi, ma si dovrebbe toccare e superare tranquillamente quota 4mila spettatori. Sono tantissimi i tifosi che stanno trascorrendo questo periodo a Castel di Sangro, concedendosi qualche giorno di vacanza con il Napoli. Molti scelgono quale periodo trascorrere, e ovviamente l’amichevole di stasera e la prossima contro il Girona di sabato sono quelle che hanno destato maggiore interesse tra i supporters partenopei.