IL PIZZINO SPOT di Urgo: L'un per l'altro Il caso Meret e le vere intenzioni di Conte sul portiere...

La storia napoletana del 27enne Alex Meret è agli sgoccioli. Anzi no. Radio CRC prima dice e poi - "fatte le dovute verifiche" - smentisce. Ma non era la nuova emittente della SSC Napoli? Vabbè staranno ancora facendo prove di comprensione reciproca. Ma, a dire il vero, quella governata da Salvatore Isaia non era stata l'unica stazione a tirare fuori la notizia. Altre fonti giornalistiche, radiofoniche e non, avevano senza mezzi termini parlato del desiderio di Conte di avere alla sua corte nientemeno che il 34enne Tech Szczesny con i suoi 6,5 milioni di euro netti annui ai quali non vuole rinunciare.