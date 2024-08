IL PIZZINO SPOT di Urgo: L'ultimo samurai Neres fa meno gol di Politano, ma perché è andato via Lindstrom

Nel nuovo Napoli l'ultimo samurai - parafrasando il titolo di un film a dir poco bellissimo di 20 anni fa - pare sia un esterno brasiliano ventisettenne del Benfica, tal David Neres. In realtà, l'ala in questione, destra o sinistra che sia, nella squadra portoghese fa da rincalzo ad Angel Di Maria che, pur dotato di una buona classe, non è certo Diego Armando Maradona (come credeva Buffon) e di anni ne ha 36. Per di più fa meno gol di Politano. Ora ammettendo che ci serva - come dice Umberto Chiariello - un quinto esterno, sorge spontaneo chiedersi perché allora è stato mandato via Lindstrom.