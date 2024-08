Domenica inizia il campionato: Conte presenta Verona-Napoli in conferenza stampa Gli azzurri debutteranno in casa dell'Hellas. L'allenatore parlerà a Castel Volturno

Mancano poche ore al debutto in campionato del Napoli: domenica pomeriggio si parte con la trasferta in casa del Verona. L'allenatore azzurro Antonio Conte presenterà la sfida in conferenza stampa a Castel Volturno: appuntamento con i giornalisti fissato per le 13.30.