Preso Neres, ora tutto su Gilmour e Lukaku Il ds del Napoli Manna al lavoro dopo l'arrivo del brasiliano. Ma serve ancora tempo

Le parole di Conte e soprattutto lo scossone di Verona hanno dato una forte accelerata al mercato del Napoli. Nella giornata di ieri il club azzurro potrebbe aver - di fatto - chiuso ben tre operazioni, quattro contando la cessione di Cajuste. È praticamente fatta per David Neres, che ieri mattina ha svolto le visite mediche a Roma. Stavolta niente beffe in stile Brescianini, ma come sempre il Napoli non è tempestivo nell’ufficialità e bisognerà attendere queste ore. Per il brasiliano è comunque fatta (28 milioni più bonus), mentre il ds azzurro Giovanni Manna lavora anche per un altro colpo. Si tratta di Billy Gilmour del Brighton, di fatto preso ma non ancora pronto per le visite. Sono arrivati gli accordi con l’ex club di De Zerbi, quello col giocatore già c’è. 12 milioni per lo scozzese, che sarà liberato appena la sua attuale squadra troverà un sostituto. Si spera solo una questione di un paio di giorni al massimo.Ma ieri è stata una giornata importante anche per Romelu Lukaku. Il Napoli ha finalmente slegato la trattativa col Chelsea dall’ipotesi Osimhen e ha presentato un’offerta di prestito con obbligo di riscatto. 5 milioni subito più 25 tra un anno.

Il Chelsea ha aperto alla possibilità anche se non si può parlare di trattativa avviata. Potrebbe accettare di scendere con la cifra complessiva (la clausola attuale per Lukaku è di 43 milioni) grazie a un ricco prestito oneroso. Anche in questo caso dovrebbe essere questione di volontà degli inglesi di mettersi al lavoro per chiudere la questione. Il Napoli sta insistendo. A Lukaku un ingaggio di 3 anni a 6.5 milioni e mezzo. La novità è che il belga arriverebbe senza la cessione di Osimhen, alla quale si lavorerà negli ultimi giorni di mercato. L’idea è sempre di darlo al Chelsea, con il Paris Saint Germain alla finestra, che ufficialmente non si è mai tirato indietro. I francesi offrirono 180 milioni per lui e Kvarataskhelia, ma il Napoli ha sempre rifiutato di cedere il georgiano. Da allora nessuna offerta per il nigeriano da parte dei francesi. Tuttavia, l'agente di Osimhen ritiene aperta ancora la pista araba, e questa potrebbe essere una svolta molto importante. Osimhen, che vuole lasciare Napoli, alla fine potrebbe decidersi e trasferirsi negli Emirati, lì dove un anno fa appena era l’assoluto oggetto del desiderio.