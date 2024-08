IL PIZZINO SPOT di Urgo: Che si sparisca! I retroscena sul mancato arrivo di Brescianini: c'è da essere sconcertati

Un portale calcistico ha scritto che la vera causa dell'accordo saltato tra Napoli e Frosinone per Marco Brescianini "sarebbe da ricercare nella PEC mandata dal Napoli alla società ciociara: all’interno il club partenopeo avrebbe cambiato i termini dell’accordo rispetto a quanto pattuito verbalmente dai dirigenti. Niente pagamento in tre anni, ma un prestito a zero il primo anno e poi la cifra intera (12 milioni di euro) dilazionata in quattro anni." Se fosse vero, la questione non sarebbe più sportiva ma etica e la società che non mantiene la parola data non deve retrocedere, deve sparire.