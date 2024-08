Gilmour per ora è "congelato" Il Napoli deve prima cedere qualcuno a centrocampo

Il Brighton ha finalmente preso il sostituto di Billy Gilmour, che è O’Riley dal Celtic. Ma non è questo il punto. Il Napoli ha messo in standby l’affare per lo scozzese, perché deveprima cedere uno tra Folorunsho e Gaetano per fare spazio in lista. Il rischio, infatti, è di creare un altro “caso Demme”, circostanza che il ds Manna vuole evitare.