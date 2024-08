Lukaku, ultimi dettagli: poi le visite mediche Problemi per i consueti diritti di immagine, ma l'affare non è a rischio

I tifosi del Napoli aspettano Romelu Lukaku, ma le visite mediche non dovrebbero esserci prima di domani. L’agente dell’attaccante è al lavoro con i legali del club per idiritti di immagine. Solite lungaggini, ma nulla che metta l’affare a rischio. Al massimo entro giovedì sarà tutto definito. Lukaku potrebbe essere convocato per il Parma.