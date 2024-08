McTominay è il grande colpo: può esordire contro il Parma Il centrocampista scozzese si sta liberando dal Manchester United

Domenica s’è conclusa la missione inglese del ds Manna: è rientrato a Napoli ed era allo stadio. Una spedizione fruttuosa, considerando la chiusura dell’affare Lukaku e la mega accelerata con lo United per il centrocampista della nazionale scozzese ScottMcTominay, che è in pugno: Manna ha trovatol’accordo con lo United per circa 30 milioni di euro e l’intesa con il giocatore. L’operazione va solo sbloccata. Scott McTominay sta trattando la buonuscita con il Manchester United prima di arrivare anche lui a Napoli. L’accordo tra club si è concluso per 25 milioni di euro più bonus.