A mezzanotte si chiude il mercato Il Napoli prepara altre operazioni last minute

Chiude oggi il calciomercato estivo, con la chiusura delle operazioni fissata per mezzanotte. Un orario senza precedenti, mai visto in Italia. Altra mossa per spettacolizzare ilcalcio. Solitamente la chiusura era fissata per le 20, anche se negli anni precedenti l’orario era quello delle 23. Questa volta si faranno le ore piccole...