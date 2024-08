Gli acquisti portano il pienone al "Maradona" Domani sera il Napoli sfida il Parma per la terza giornata di campionato

Sembra essere tornato l’entusiasmo dei tempi migliori a Napoli. Dopo il 3-0 rifilato al Bologna e i colpi di mercato i tifosi, con la passione e l’amore che non sono maimancati, sono pronti a riempire nuovamente gli spalti del Maradona. Sarebbero previsti quasi 50000 spettatori per il match in programma domani sera contro il Parma