Un giorno a Napoli con Ciro: Mertens in città con l'amico Lukaku L'ex bomber azzurro, record di gol di sempre col Napoli, ha accolto il compagno di nazionale

Un giorno a Napoli con Ciro: Mertens in città con l'amico Lukaku. La giornata trascorsa assieme a Napoli per Lukaku e Mertens, amici e ed ex compagni di nazionale con la maglia del Belgio: "I due hanno uno splendido rapporto e sono stati compagni di nazionale per tanti anni.

Ieri hanno trascorso la giornata insieme, a quanto pare a spasso per il Golfo, un bagno e un giro ad ammirare le bellezze con vista sul mare. Un anfitrione d’eccezione, per Rom: Dries detto Ciro, napoletano d’adozione e d’estrazione, è un cittadino in pectore e ha deciso di non lasciare la famosa casa con famosissimo terrazzo a Posillipo neanche dopo il trasloco a Istanbul.