IL PIZZINO SPOT di Urgo: Potete giurarci Le scelte di Spalletti sui calciatori del Napoli non finiranno per condizionare Antonio Conte...

Rinnovo il mio invito all'astensione. I temi inerenti la nostra nazionale di calcio sono, infatti, ancora più noiosi e insulsi di quelli su cui rimestano ormai da giorni quotidiani, radio e televisioni in merito a questa o quella squadra del campionato in pausa. La formazione attesa contro la Francia è stata la prima fonte di confronti e dibattiti. Sapere che - secondo vati e soloni - entrambi i convocati del Napoli avrebbero fatto parte del 3-5-2 con cui mister Spalletti avrebbe iniziato la partita era di grande conforto per i tifosi azzurri. Ma, potete giurarci, non per Antonio Conte e soci.