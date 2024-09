IL PIZZINO SPOT di Urgo: La rovina di Osi Il nigeriano alla fine si è rovinato da solo...

Non so dove andremo a finire se anche Mimmo Carratelli, storica firma del giornalismo sportivo napoletano e uomo giudizioso e schietto, afferma che Aurelio De Laurentiis "ha rovinato Victor Osimhen". Confesso di non essere d'accordo. Il nigeriano, infatti, molto lo ha fatto da sé. Ha saltato quasi la metà delle partite per le ragioni più disparate e non sempre a seguito di infortuni seri e duraturi. Ha mostrato fame e voglia di vincere ma anche un bisogno di primeggiare talvolta inopportuno. Ha avuto tutto quello che ha chiesto, ma non sempre lo ha restituito. Non ha imparato una parola di italiano.