C'è il Cagliari: Conte ha l'imbarazzo della scelta. Pronti Lukaku e McTominay L'allenatore del Napoli Antonio Conte ha ritrovato tutti i nazionali e prepara la formazione

Mentre De Laurentiis assicura che dopo i suoi primi 20 anni da presidente lo spettacolo è appena iniziato, Antonio Conte lavora per mettere un altro mattone al rilancio del Napoli dopo una stagione fallimentare. Si avvicina la sfida contro il Cagliari, che si giocherà domenica alle 18 alla Domus Arena. Buone notizie dai nazionali: già ieri si sono allenati tutti, e non si segnalano infortuni. L'allarme arrivato dalla Georgia per Kvaratskhelia è rientrato velocemente, anche se Conte dovrà valutare chi è tornato per ultimo e in che condizioni sarà. Anguissa, ad esempio, è rientrato direttamente ieri dal Camerun, e non si esclude un turno di riposo a favore di McTominay, il nuovo acquisto pronto all'esordio assieme al connazionale Gilmour. L'ex Manchester United, già a disposizione da martedì, ha segnato due gol con la sua nazionale e potrebbe essere la novità a centrocampo. Pronto anche Romelu Lukaku, che non è stato convocato dal Belgio e ha lavorato per trovare la forma migliore: la maglia da titolare contro il Cagliari sembra scontata. Almeno per ora Conte non metterà mano al modulo, anche se sta pensando a una soluzione per sfruttare un centrocampo più ricco di soluzioni: oltre ai due titolari Anguissa e Lobotka, si sono aggiunti i due innesti McTominay e Gilmour, e inoltre è stato reintegrato Folorunsho. Resta ai margini, invece, il terzino Mario Rui. Il portoghese sembra intenzionato a non sfruttare le ultime ore utili per andare in Turchia: dovrebbe restare almeno fino a gennaio, anche se fuori lista e fuori rosa.