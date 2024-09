Di Lorenzo in conferenza: "Era dura, queste vittorie pesano" Il capitano del Napoli ha sbloccato la sfida contro il Cagliari

Giovanni Di Lorenzo, difensore e capitano del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 4-0 sul campo del Cagliari in cui è andato a segno con il gol del vantaggio: "Oggi sono stato fortunato, ma sono contento, è servito a sbloccare il risultato in una partita difficile su un campo difficile. Non dobbiamo dare nessun segnale al campionato, lo dobbiamo dare a noi stessi".

Vi siete sporcati le mani?

"Il campo era secco, c'era vento, siamo stati bravi. Siamo contenti, è una vittoria importante, queste partite sono determinanti in un campionato".

Cosa ha detto ai tifosi negli istanti di sospensione?

"Sono andato a vedere cos'era successo, sono cose che non devono succedere, poi la situazione si è calmata e noi dobbiamo pensare solo a quello che succede in campo".

Quanto è importante Meret?

"Sta facendo molto bene, anche se tante volte è stato preso di mira. Ha la fiducia del gruppo, siamo consapevoli di avere un grande portiere. E' da anni in nazionale e non deve più dimostrare il suo valore".