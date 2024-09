Cinque azzurri nella top 11 della settimana Dopo il poker rifilato al Cagliari brillano i calciatori del Napoli

Si vive anche di soddisfazioni. Ogni tanto bisogna pure godere di ciò che è stato fatto. Ed è per questo che Giovanni Di Lorenzo, autore del primo gol a Cagliari, ha voluto repostare sui social la top 11 della settimana della Serie A. Dove naturalmente c’è anche lui visto che ha sbloccato il risultato del match con i sardi. È la seconda rete per il capitano dopo che quella che aveva aperto le marcature con il Bologna.Di Lorenzo è in bella compagnia. Con lui ci sono ben altri quattro compagni di squadra. Tra i pali non poteva mancare Meret visto come è stato bravo anegare il gol agli isolani.

Poco più avanti Buongiorno. Che oltre alla grande prestazione ha messo pure il sigillo alla partita di testa a gara ormai finita. Più avanti Kvaratskhelia e poi per forza di cose sua maestà Lukaku. Che non sono ha segnato ma ha collezionato pure due assist. Sono quattro gli elementi del Milan che ha battuto il Venezia sabato scorso. Ci sono Royal, Pulisic, Theo Hernandez e Leao. Non è stato dimenticato Lookman che ha regalato il successo all’Atalanta nel match con la Fiorentina. Per l’Udinese attualmente capolista c’è Thauvin. Una quarta giornata, dunque, da incorniciare per il Napoli che è stata la migliore delle big assieme al Milan di Fonseca.