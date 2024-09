Napoli senza i suoi tifosi a Torino, mentre Conte prepara il grande ritorno Per la prima volta l'allenatore entrerà allo Juventus Stadium coi suoi ex tifosi sugli spalti

Una brutta notizia arriva nel giorno della vigilia di Juventus-Napoli, big match della quinta giornata di campionato, in programma domani alle 18. Il Casms ha chiesto al Prefetto di Torino l'annullamento dei biglietti del settore ospiti per i tifosi del Napoli residenti a Napoli e provincia, la Juventus poi comunicherà le modalità di rimborso. Manca soltanto il provvedimento ufficiale del Prefetto di Torino Donato Carfagna. Si rischia che queste "misure di rigore" siano confermate anche per le prossime due trasferte ad Empoli e a Milano contro il Milan. Eppure la prevendita dei biglietti era partita il 21 agosto e il sold-out fu raggiunto in pochi giorni. Una decisione che arriva dopo gli incidenti di domenica a Cagliari.

Verranno così rimborsati i tifosi che avevano già speso 45 euro più commissioni web per l'acquisto dei tagliandi. Decisione a sorpresa, così come la tempistica: a 24 ore dalla partita. Coi tifosi che da giorni avevano organizzato la trasferta, dunque il viaggio e il pernottamento. Azzurri senza il sostegno dei loro supporters in una gara speciale per Antonio Conte, grande ex di turno, che entrerà per la prima volta allo Stadium in presenza dei sostenitori della Juventus. Negli altri due precedenti, quando era alla guida dell'Inter, l'impianto era chiuso a causa del Covid. Non dovrebbero esserci, invece, particolari novità di formazione: si va verso la conferma del 3-4-2-1 con un possibile dubbio a sinistra tra Olivera e Spinazzola per una maglia da titolare.