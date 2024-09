Politano: "Conte ha riportato l'entusiasmo" L'attaccante dopo il pari contro la Juventus: "Sappiamo anche soffrire"

"Potevamo fare sicuramente qualcosa in più in fase offensiva, nel primo tempo abbiamo avuto qualche situazione da sfruttare al meglio. Sapevamo di trovare della difficoltà, la Juventus è una squadra forte soprattutto in casa. Siamo contenti di non aver subito gol, siamo una squadra che sa anche soffrire". Lo ha detto Matteo Politano ai microfoni di Dazn dopo lo 0-0 tra Juventus e Napoli nel quinto turno di Serie A in cui ci ha provato in un paio di occasioni, una delle quali sul finire della prima frazione: "Il mio intento era calciare in porta in quell'occasione, Di Gregorio ha fatto una parata straordinaria", ha aggiunto. Interpellato sul primo mese e mezzo di lavoro con Conte come allenatore, Politano ha concluso: "Il mister ha cercato di ridare entusiasmo, il gruppo lo aveva perso. Ha lavorato tanto su questo e anche fisicamente. Sicuramente ci sarà da lavorare ancora tanto, è un allenatore che comunque vuole sempre il massimo da tutti quanti".