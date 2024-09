Napoli, sale l'autostima ma preoccupa l'infortunio di Meret Il portiere si è fatto male a Torino e rischia di tornare direttamente dopo la sosta di ottobre

Un punto di autostima per il Napoli visto a Torino in casa della Juventus. Sembra abbastanza chiaro che l'obiettivo di Antonio Conte era uscire innanzitutto indenne dall'Allianz Stadium, per dare continuità di risultati e provare a sfruttare poi il doppio turno casalingo con Monza e Como e costruire così una classifica che tiene gli azzurri nelle zone alte della classifica. Pesa, però, l'infortunio di Alex Meret: il portiere titolare si è infortunato durante la partita per un problema muscolare all’adduttore sinistro che l’ha costretto a lasciare il campo contro la Juventus. Il rischio é che possa saltare le prossime tre gare rientrando direttamente dopo la sosta, quindi tra circa un mese.

Ieri a Torino ha fatto il suo debutto Elia Caprile, di ritorno dal prestito all'Empoli: il giovane estremo difensore farà gli straordinari. Giovedì si tornerà in campo per i 16esimi di Coppa Italia al "Maradona" contro il Palermo: gara secca, con possibilità di andare direttamente ai rigori in caso di parità al 90'. Conte dovrebbe fare turnover dando la possibilità a chi ha giocato meno di rendersi utile. Non si escludono altri esperimenti sul modulo, con la conferma della difesa a 4. Caprile dovrebbe giocare titolare anche contro Monza e Como, prima della sosta di ottobre per le nazionali. Nei piani di Conte c'è di ottenere una lunga sequenza di risultati utili per scacciare definitivamente le insicurezze del passato.